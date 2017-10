Recht und billig: Checklisten zum Internetrecht

E-Mail-Marketing ist schon alt, aber längst nicht tot. Im Gegenteil: Gut gemachte Newsletter haben Erfolg, gewinnen neue und binden alte Kunden. Der besondere Charme besteht in der Möglichkeit, die Informationen jederzeit abbestellen zu können. Permission based marketing liegt im Trend, denn kein Kunde möchte ungefragt mit Werbung zugespammt werden. Die Rechtslage ist in Deutschland eindeutig […]

Open Source Content Management Systeme Die gute Nachricht ist: Es gibt viele hervorragende Open Source Content Management Systeme. Und eigentlich können alle CMS (fast) alles. Hier findet Ihr eine in Deutschland beliebte Auswahl. Gewöhnlich stehen diese Systeme unter einer Lizenz, die die kostenlose Nutzung auch für kommerzielle Zwecke erlaubt. Open Source CMS haben den Vorteil, […]

Immer öfter sehen wir in der Adresszeile des Browsers ein kleines Schloss. Es zeigt an, dass die Verbindung zu dieser Website durch Verschlüsselung abgesichert ist. Seit einiger Zeit werden nicht verschlüsselte Websites im Firefox mit einem durchgestrichenen Schloß, in Chrome mit dem Hinweis "Nicht sicher" angezeigt. Ab Version 52 warnt Firefox Euch, wenn Ihr ein […]